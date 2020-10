José Maria Callejon pronto a prendersi la Fiorentina: non è l’erede di Federico Chiesa

La Fiorentina comincia a riprendere pian piano forma dopo la cessione di Federico Chiesa, passato alla Juventus. L’arrivo di José Maria Callejon, che a metà agosto si era svincolato dal Napoli, sarà il suo sostituto. Ieri proprio lo spagnolo e Antonio Barreca hanno svolto la prima seduta in gruppo e saranno convocati per lo Spezia. Stesso discorso per Erick Pulgar, rientrato con il resto della squadra.

Proprio l’ex azzurro sarà uno dei protagonisti principali in questi giorni in casa della Fiorentina. Le sue prime parole da calciatore viola hanno fatto rumore. A chi gli ha chiesto se sentisse forte le pressione e il peso dell’eredità lasciata da Federico Chiesa, lo spagnolo ha risposto che lui è José e non Federico. Una bella risposta a tutti coloro che lo vedono come un semplice surrogato. José Maria Callejon ha già dimostrato di essere un campione, Federico Chiesa, invece, non ancora del tutto.