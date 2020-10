Leonardo Semplici elogia Andrea Petagna: “È un attaccante da Nazionale. Ha caratteristiche uniche”

A TuttoMercatoWeb Leonardo Semplici, ex allenatore della SPAL, si è soffermato sulla lotta scudetto e ha parlato anche di Andrea Petagna, allenato a Ferrara. “L’Inter ha fatto una campagna acquisti importante. Era già un’ottima squadra ed è stata completata anche nei ricambi. La favorita rimane la Juventus. Ma l’Inter si è avvicinata. Quest’anno però si è mosso molto benne anche il Napoli. E poi c’è l’Atalanta che ha fatto un grande mercato, ormai ci ha abituato ad operare bene valorizzando al massimo i calciatori”.

“Petagna? È un attaccante da Nazionale. Ha caratteristiche uniche per quanto riguarda il reparto offensivo. Ci sono bravi attaccanti, forse più di lui, ma non hanno le sue caratteristiche. Sta a lui crescere e sfruttare l’esperienza di Napoli. Spero che possa maturare ancora di più e farsi valere anche in Nazionale”, ha spiegato il mister. Presto arriverà sicuramente anche il momento di Andrea Petagna in azzurro.