Ivan Zazzaroni è sicuro: “Il Napoli è una one man band”

“L’orgoglio di Gattuso, il Napoli è una one man band”. Queste le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul caso che sta tenendo banco a Napoli. Il giornalista ha evidenziato come “il tecnico azzurro abbia il veleno dentro e sia una miscela di orgoglio che ha bisogno di non trattenerlo. De Laurentiis dà e toglie tantissimo, generoso, ma anche avaro di sé, cuore e fegato, un giorno affettuosissimo, l’altro scontrosissimo: il Napoli è una one man band. Non può stupirsi Gattuso delle telefonate del suo presidente perché la stessa cosa era avvenuta con lui per sostituire Ancelotti quando anche la Fiorentina era sulle sue tracce. Adesso con Benitez le parti sono invertite ed è il più classico dei giochi di ruolo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Ancelotti lesse spesso il suo nome sui giornali e non fece una piega fino alla cena dell’esonero. Il silenzio dell’amico non gli fece piacere, ma capì la situazione: Rino non avrebbe potuto che comportarsi così”, ha aggiunto Ivan Zazzaroni.