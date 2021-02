TUTTOSPORT – Napoli, la palla passa ad Aurelio De Laurentiis: che decisione prenderà su Gennaro Gattuso?

Domani andrà in scena Inter-Juventus, primo atto della semifinale di Coppa Italia. Al riguardo, Tuttosport titola: “Lautaro-Chiesa, a noi due!”. Saranno loro i protagonisti di un duello a distanza che può essere decisivo per le sorti del match. “De Laurentiis mi ha deluso”: taglio alto dedicato alle parole di Gennaro Gattuso al termine della partita vinta dal suo Napoli sul Parma. Il tecnico azzurro si è lasciato andare ad uno sfogo: “L’aria che si respira non mi piace per niente. Non mi sono mai seduto al tavolino con altri club. Prendo schiaffi tutti i giorni, nemmeno fossi penultimo”.

Non arriveranno le dimissioni dell’allenatore del Napoli. Il quotidiano si chiede cosa farà, adesso, Aurelio De Laurentiis, dopo che il suo tecnico, in diretta televisiva, lo ha criticato, dicendosi deluso per le voci sui nuovi allenatori contattati. Spetterà al patron degli azzurri prendere una decisione: andare avanti con lui fino a fine stagione oppure rimuoverlo dall’incarico.