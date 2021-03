Ivan Zazzaroni commenta: “La Juve credo che arrivi seconda, il Napoli se la deve giocare con l’Atalanta”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto in queste ore Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: “Ghoulam? Una storia strana, sembrava perduto. Poi, rientra, fa bene compensando il problema del lato basso sinistro del Napoli. Una sfiga atroce. Mario Rui cacciato dall’allenamento, Hysaj non è all’altezza a sinistra: è una perdita importante. Ghoulam non sapeva dove potesse arrivare. Il Bologna? È la squadra ideale da affrontare per il Napoli. Se dai il contropiede al Napoli, se gli dai la possibilità di lavorare sugli spazi perdi quasi sempre contro gli azzurri. Il Bologna ha perso perché prova sempre a giocare la partita. Il problema del Bologna è stato quello di una punta. Cairo imbufalito? Ma non può essere sempre colpa degli arbitri. Nicola ha perso contro il Crotone, il Torino non può appellarsi a certe assenze, non puoi prendere 4 gol a Crotone”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Insigne? Dovrebbe mantenere questo tipo di continuità. A me se dici ‘squadra di merda’ non fa piacere, quando ha sbagliato il rigore sono andati tutti ad abbracciarlo. In quel momento, a Reggio Emilia, tutti i tifosi avranno detto la stessa cosa. Il Napoli può allenarsi, finalmente: può battere il Milan, con la Juve ho qualche dubbio. Con la Roma? Ieri la Roma ha fatto una partita regolare: il Napoli mi sembra più forte della Roma. A Roma se la può giocare. La Juve credo che arrivi seconda, il Napoli se la deve giocare con l’Atalanta. La chiave è fare risultato negli scontri diretti”.