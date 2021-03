Bruno Giordano su Lorenzo Insigne: “Non so se sia un leader, però in alcuni momenti cruciali è sempre stato molto presente”

Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli di Maradona, è intervenuto in queste ore ai microfoni di TMW Radio. “Sta cercando in tutti i modi di tenere a galla il Napoli. Ieri gli azzurri hanno vinto ma non mi hanno convinto del tutto, forse meritava qualcosa di più il Bologna. Lorenzo ad un gol da Cavani? Non so se sia un leader, però in alcuni momenti cruciali è sempre stato molto presente. Per me è un grande giocatore, se sta bene diventa un campione. Ha bisogno di stare molto bene sotto il punto di vista fisico per far vedere le sue qualità tecniche”.

Un commento anche sul Milan. “Spero possa ritrovare dei giocatori importanti, come Calhanoglu, oltre a Ibra. Nelle prime 4 posizioni ci può stare tranquillamente, lo dimostra l’andamento della stagione. Hanno reagito al momento di difficoltà e con una squadra di U21 ha fatto diventare una partita difficile come quella di Verona abbastanza semplice. Mi auguro che possa recuperare alcuni elementi, per il bene del campionato, per lottare per lo Scudetto. Alla lunga le paghi le assenze, ma finora la stagione è stata straordinaria”.