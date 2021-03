Italo Cucci parla chiaro: “Lorenzo Insigne farebbe bene ad andarsene. Mai stato un idolo napoletano”

Nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli è intervenuto in queste ore il giornalista Italo Cucci. “La Nazionale sta giocando per vincere senza badare al bel gioco e così si portano a casa dei punti. Mancini pensa che nel calcio l’importante è vincere, non bisogna essere per forza Guardiola, e portare avanti dei giovani. I grandissimi allenatori ci tengono a fare un po’ i papaveri ma quando arriva il momento si inchinano alla forza dei grandi giocatori, bisogna essere bravi ad amministrare i gradi talenti”.

“Rinnovo Insigne? Farebbe bene ad andarsene da un’altra parte. Mi ricordo che una domenica fu fischiato tantissimo dai tifosi azzurri, da allora ci sono stati alti e bassi e non è mai stato un idolo napoletano. Credo che è meglio che vada a cercarsi la fortuna altrove. Quando ad un giocatore bravissimo si attribuiscono responsabilità maggiori e a quelle che deve avere, non è colpa del calciatore. Insigne deve essere libero di giocare senza essere caricato da responsabilità, che gli hanno fatto più del male che del bene”.