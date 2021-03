GAZZETTA – La Juventus punta su Sergio Aguero

La Gazzetta dello Sport dedica il titolo di oggi in prima pagina alla caccia al gol della “Vecchia Signora”: “Juve, scatto Aguero”. Mossa bianconera su Sergio Aguero, conteso tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: c’è da giocare in anticipo per bruciare il Barcellona. “Il ct può agganciare Lippi”: 25 partite da imbattuto. All’Italia serve la terza vittoria in una settimana. Verso il Qatar: Nazionale in Lituania alle ore 20:45. “Super Cutrone”: 4-0 alla Slovenia. L’Europeo degli azzurrini continua.

Intervista all’ex tecnico del Milan Arrigo Sacchi: “Vita in pressing ma ora la serenità. Guardiola, Allegri, Pelé: vi dico tutto. Berlusconi mi voleva al Monza, offriva villa e maggiordomo”. “Lazio-Torino si deve giocare”: nel taglio basso la sentenza. Furia di Claudio Lotito, che per settimane ha sperato nel 3-0 a tavolino.