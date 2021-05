Italia, Roberto Mancini inserisce anche Matteo Politano tra i 35 pre-convocati per l’Europeo

Roberto Mancini ha diramato la lista dei 33 pre-convocati per l’Europeo. A questi si aggiungeranno prossimamente Jorginho ed Emerson Palmieri, impegnati nella finale di Champions League con il Chelsea. Il ct ha convocato 4 giocatori del Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne e Matteo Politano. Quest’ultimo ha dovuto faticare non poco per riguadagnare l’attenzione del mister. In ogni caso, lo spazio per l’ex Inter e Sassuolo in vista delle 26 convocazioni definitive sembra non esserci. Le corsie sono già occupate da Lorenzo Insigne, Domenico Berardi, Federico Chiesa, Moise Kean e, probabilmente, Federico Bernardeschi.

L’ennesima elezione in azzurro del calciatore bianconero ha fatto storcere il naso a molti tifosi. Il minutaggio del giocatore è stato piuttosto esiguo negli ultimi tempi. Un’altra sorpresa, comunque, può essere rappresentata da Giacomo Raspadori. Il giovane talento del Sassuolo ha soffiato di fatti il posto a Ciccio Caputo e Roberto Mancini ci sta facendo più di un pensierino.