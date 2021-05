Mario Sconcerti è dubbioso: “Da dirigente mi chiederei quanto sia il caso di cambiare l’allenatore”

Nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” su Canale 21 è intervenuto il giornalista Mario Sconcerti che ha detto la sua sul momento degli azzurri. “Quello che ha fatto il Napoli dentro la stagione corrisponde al limite preciso del doppio impegno. In una stagione dove si è giocato una partita ogni 3 giorni il Napoli, come Inter e Atalanta, ha trovato la continuità di rendimento quando ha avuto un solo impegno a settimana. Questo è il primo limite. Poi va considerato quanto gli infortuni generali abbiano condizionato il campionato della squadra di Gattuso”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il quarto posto, in queste condizioni, non può far considerare questa come una stagione trionfale, ma una su cui riflettere. Da dirigente mi chiederei quanto sia il caso di cambiare l’allenatore”, ha aggiunto il giornalista. Il futuro del tecnico azzurro, però, sembra ormai deciso. Gennaro Gattuso non vede l’ora di agguantare la Champions per rispedire tutte le critiche ai mittenti e andarsene con il massimo della signorilità.