Inter-Napoli 1-0: David Ospina procura un rigore al 70′, Lorenzo Insigne espulso

Il Napoli si presenta a San Siro con il classico 4-2-3-1, che vede ancora una volta Dries Mertens protagonista come “falso nueve”. Gennaro Gattuso non rinuncia nemmeno a Piotr Zielinski, schierato sulla trequarti. L’Inter non si rende particolarmente pericolosa, ma il Napoli non riesce ad approfittarne. Gli azzurri non fanno in tempo a scardinare la retroguardia nerazzurra che Dries Mertens è costretto ad uscire dal campo: una chiara distorsione alla caviglia costringe infatti il belga al forfait dopo soli 15 minuti. Dentro Andrea Petagna e subito dopo Lautaro Martinez si fa sentire sfiorando il palo. Lo squillo più importante del primo tempo è ad opera di Piotr Zielinski, che al 34′, servito in area da una sponda di Andrea Petagna, spara per poco a lato.

Nel secondo tempo la solfa sempre la stessa, ma al 70′ succede di tutto. Lorenzo Insigne non beffa per poco Samir Handanovic con uno splendido colpo di tacco, ma sul ribaltamento di fronte David Ospina commette fallo su Matteo Darmian. Lo stesso Lorenzo Insigne si lamenta con l’arbitro e viene espulso, mentre il Napoli subisce il rigore trasformato con successo da Romelu Lukaku. All’81 Matteo Politano può tirare a botta sicura, ma il portiere dell’Inter si oppone con un altro mezzo miracolo. Al 92′, infine, il clamoroso palo colpito da Andrea Petagna dopo aver uccellato Stefan de Vrij. Finisce 1-0 per l’Inter.