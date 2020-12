Gennaro Gattuso in conferenza stampa dopo Inter-Napoli: “Dries Mertens non ci sarà con la Lazio”

Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa dal Napoli in casa dell’Inter. “Deve rimanere la prestazione sicuramente, l’amarezza del risultato, la sconfitta non ci stava. Abbiamo giocato contro una candidata per lo Scudetto, è una squadra tecnica che crea problematiche perchè è molto fisica. Oggi la mia squadra ha fatto quello che doveva, rimane il rammarico. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di oggi. Cosa è successo a Mertens? Ho parlato con lui, ha la caviglia gonfia, una distorsione. Lo valuteremo in questi giorni, sicuramente non sarà dei nostri con la Lazio”.

“Rimpianto per il mancato impiego di Politano da titolare? Se andiamo a vedere l’impatto che ha dato Lozano… Sono in una condizione fisica molto buona, hanno caratteristiche ben precise, riescono a saltare l’uomo. Politano lo salta con abilità, tecnica, palla al piede, l’altro ha velocità e crea sempre pericoli. L’altro giorno Politano ha sofferto il primo tempo con la Samp e l’ho sostituito, ma sappiamo che abbiamo tanti giocatori che sono in condizione”.