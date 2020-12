Inter-Napoli 0-0 all’intervallo: infortunio alla caviglia per Dries Mertens, costretto ad uscire al 15′

Il Napoli si presenta a San Siro con il classico 4-2-3-1, che vede ancora una volta Dries Mertens protagonista come “falso nueve”. Gennaro Gattuso non rinuncia nemmeno a Piotr Zielinski, schierato sulla trequarti. L’Inter non si rende particolarmente pericolosa, ma il Napoli non riesce ad approfittarne. Gli azzurri non fanno in tempo a scardinare la retroguardia nerazzurra che Dries Mertens è costretto ad uscire dal campo: una chiara distorsione alla caviglia costringe infatti il belga al forfait dopo soli 15 minuti. Dentro Andrea Petagna e subito dopo Lautaro Martinez si fa sentire sfiorando il palo.

Hirving Lozano sembra in forma, ma anche lui è inconcludente. Lo squillo più importante del primo tempo è ad opera di Piotr Zielinski, che al 34′, servito in area da una sponda di Andrea Petagna, spara per poco a lato. Occasione di testa per Roberto Gagliardini, sulla quale David Ospina si fa trovare pronto. Alla ripresa è ancora 0-0.