Inter-Napoli 0-0 all’intervallo: Piotr Zielinski spreca nel finale del primo tempo

0-0 tra Inter e Napoli alla fine del primo tempo. Nerazzurri e partenopei si stanno giocando l’accesso alla finale di Coppa Italia. I padroni di casa si fanno sentire con il possesso palla e David Ospina dà da pensare in più di un’occasione scambiando con i piedi con i suoi compagni, ma il Napoli non corre grandissimi pericoli. L’unico vero rammarico è per un’occasione di Piotr Zielinski che nel finale tira addosso a Daniele Padelli. All’11’ anche Dries Mertens aveva fatto sussultare i tifosi, ma con una conclusione di prima dal limite, terminata poco sopra la traversa. Molto curiosa la prestazione di Eljif Elmas, schierato come ala sinistra con il belga impiegato come “falso nueve”, sulla falsa riga dei tempi di Maurizio Sarri. Nella ripresa Gennaro Gattuso non potrà contare su Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, in panchina benché infortunati. Chissà che non sia la volta di Matteo Politano, che potrebbe togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro la sua ex squadra.