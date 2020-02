Inter-Napoli 0-1: goal meraviglioso di Fabian Ruiz, è un risultato che vale oro!

Dopo lo 0-0 dell’intervallo, il Napoli ha raccolto quanto seminato nel primo tempo battendo l’Inter nella ripresa. Merito di Fabian Ruiz, stavolta tra i migliori in campo. Gennaro Gattuso ha stupito sin dall’inizio con la decisione di impiegare Eljif Elmas come ala sinistra, scelta che però ha ripagato. Sul finale del primo tempo Piotr Zielinski si è divorato un goal a tu per tu con Daniele Padell. Al 57′ è stato quindi Fabian Ruiz a risolvere il match dopo aver dialogato con Giovanni Di Lorenzo al limite dell’area, beffando Marcelo Brozovic con un sinistro a giro precisissimo. Gli ingressi di Arkadiusz Milik e di Matteo Politano, rispettivamente per Dries Mertens e José Callejon, hanno permesso al Napoli di respirare e pressare un po’ di più in avanti. Negli ultimi minuti c’è stato spazio anche per Allan in luogo di Piotr Zielinski e non di Eljif Elmas. Il macedone è rimasto in campo per tutta la partita al pari di Fabian Ruiz, che ha resistito fino alla fine nonostante i crampi. Adesso al Napoli non resta che fare tesoro di questo 0-1 nella gara di ritorno al San Paolo il programma il 5 marzo.