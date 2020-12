Inter, Giuseppe Marotta ammette: “Ci sono alcune squadre più forti di noi”

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Cagliari-Inter. “Stagione positiva solo con lo scudetto? No, questo è un ciclo iniziato l’anno scorso. Tutto è migliorabile, c’è amarezza e delusione per essere usciti dalla Champions, ciò condiziona i giudizi di tifosi e critica. Noi abbiamo l’obbligo di lottare per traguardi importanti, dobbiamo migliorarci, ma stiamo cercando di dare tutti il massimo per riuscire a fare bene”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il lavoro dell’area tecnica sta producendo miglioramenti nell’ottica del nostro obiettivo futuro. Siamo in costante crescita, se vieni eliminato ed altri vanno avanti significa che c’è differenza. Ci sono alcune squadre più forti di noi. C’è stato un lavoro importante, che ha portato segnali di crescita evidenti. Dobbiamo lavorare ancora perché la delusione. Sappiamo di potere migliorare tanto, abbiamo fatto autocritica. Sono convinto che arriveranno dei risultati lusinghieri”, ha aggiunto Giuseppe Marotta. Che si riferisse forse anche al Napoli?