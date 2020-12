Napoli, Cristiano Giuntoli sottolinea: “Dobbiamo continuare nel percorso intrapreso da un po’ di tempo, siamo sulla strada giusta”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima della sfida contro la Sampdoria allo stadio Diego Armando Maradona. “Dobbiamo continuare nel percorso intrapreso da un po’ di tempo, siamo sulla strada giusta. Siamo chiamati a fare una grande prestazione per continuare. E’ una partita delicata e complicata, una vittoria rappresenterebbe poco nel cammino che abbiamo in mente noi. Bisogna vincere e vincere ancora”.

Anche Carlo Osti, direttore sportivo della Sampdoria ed ex calciatore, ha detto la sua prima della partita. “Venire in questo stadio mi fa sempre un effetto particolare perché nell’ottobre ’78 ci ho esordito in Serie A. Il San Paolo è sempre quello, anche se ha vissuto vari restiyling. Ho vissuto l’epoca di Maradona da calciatore, l’ho marcato tanto volte e so cosa può rappresentare per Napoli, per questa città. Questo è un momento in cui bisogna ricordare tante cose, è un anno terribile sotto tutti i punti di vista”.