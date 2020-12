Carlo Alvino rivela: “Il Napoli non intende rischiare Victor Osimhen in queste partite di fine anno”

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle condizioni di Victor Osimhen nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. L’attaccante manca ormai da un mese, da quando si è infortunato alla spalla durante l’ultima sosta per le nazionali. “Il Napoli non intende rischiarlo in queste partite che mancano alla fine dell’anno. Proprio su quel Napoli-Torino, ultima dell’anno solare, ci farei un pensierino. Ma d’accordo col ragazzo e con gli staff medico e tecnico, per non correre il rischio di una recidiva, il Napoli si prenderà tutti i giorni utili per un recupero totale del giocatore”.

“La delicatezza dell’infortunio è evidente, non si vuol correre il rischio di anticipare i tempi. La spalla porta sempre dei condizionamenti, quindi tutti d’accordo sull’aspettare qualcosa in più. L’obiettivo è di riaverlo per la prima del 2021, ma forse per quel Napoli-Torino un pensierino lo si farà”, ha aggiunto Carlo Alvino. Bisognerà aspettare, dunque.