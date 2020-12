CDS – Napoli, Lorenzo Insigne a caccia di record

“Il Napoli con Insigne da record”. Questo è il titolo che il Corriere dello Sport dedica oggi al Napoli in prima pagina. “C’è la Samp, Careca nel mirino”. Il riferimento è alla scalata nella classifica all time dei marcatori azzurri da parte del capitano azzurro, che dovrà segnare anche per compensare l’assenza di Victor Osimhen. Lo scorso 13 novembre il centravanti ha rimediato una lussazione alla spalla nel match tra la sua Nigeria e la Sierra Leone. Da quel momento non ha mai più messo piede in campo, saltando quasi 10 partite. Si pensava ad un infortunio di poco conto, invece la situazione si è complicata e non pare risolversi in tempi brevi.

Stando a quanto scrive il giornale, l’attaccante nigeriano ha vissuto una serie di complicazioni che hanno prolungato i tempi di recupero. La spalla destra è ancora infiammata, ma il quotidiano spiega che Victor Osimhen proverà a rientrare prima di Natale, anche se per ora nessuno si sbilancia: le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno.