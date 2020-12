GAZZETTA – Napoli, Piotr Zielinski per non accantonare il 4-2-3-1

“Bobo Natale”. Questo è il titolo d’apertura de La Gazzetta dello Sport di oggi, che propone un’intervista a Christian Vieri sulla corsa allo scudetto e non solo. Sono tanti i temi trattati dall’ex bomber della Nazionale: “Inter, assalto allo scudetto. Ma la Juve ha Moraldo e il Milan la testa di Ibra”. 4 gare in 11 giorni, l’ex attaccante lancia così lo sprint. Ieri è stata la giornata dei funerali di Paolo Rossi in quel di Vicenza. Una cerimonia nel segno anche dei grandi compagni di squadra di Pablito, specie quelli del Mundial. “Il nostro caro Paolo”, si legge in taglio alto. Non è mancato anche un episodio spiacevole: durante i funerali, infatti, è stata svaligiata la casa di famiglia.

La rosea si concentra oggi sulla tattica del Napoli. “Zielinski potrebbe essere la chiave giusta per non accantonare il 4-2-3-1, il modulo che il tecnico sta adottando dall’inizio della stagione per far sì che Mertens e Osimhen non debbano essere alternativi. E’ questo l’unico motivo per cui ha messo da parte il suo schema di base, il 4-3-3, utilizzato nella passata stagione. Il nazionale polacco sarà l’uomo dell’equilibrio tattico, quel qualcosa in più che l’allenatore sta cercando da mesi”.