Peppe Iannicelli è sicuro: “Gennaro Gattuso merita un 8 pieno per la tranquillità portata allo spogliatoio”

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha parlato sulle frequenze di Radio Marte del momento attuale del Napoli, che tra Coronavirus e sconfitte a tavolino si sta comportando comunque egregiamente. “Elseid Hysaj ed Amir Rrahmani sono risultati negativi all’ultimo tampone, mentre pochi giorni prima erano positivi? Esiste una discrepanza tra i test UEFA e quelli fatti in Italia. Rimango trasecolato che non ci sia ancora allineati per avere un’uniformità di giudizio”.

“Anche la condizione mentale di un atleta, che pensa d’aver superato il Coronavirus, fa un test positivo e sa che quello dopo è negativo, non rende tutto così facile. Di certo, prova uno stress difficile da reggere. Il rinnovo di Gennaro Gattuso? La situazione allucinante determinata da Carlo Ancelotti prima di lui non poteva essere risolta in maniera migliore. Gattuso merita un 8 pieno per la tranquillità portata ad uno spogliatoio squassato per molte colpe e responsabilità”, ha aggiunto Peppe Iannicelli.