Ilaria D’Amico contro la sorella di Cristiano Ronaldo: “I familiari non devono diventare commentatori”

Ilaria D’Amico bacchetta la sorella di Cristiano Ronaldo. La conduttrice di Sky e compagna di Gianluigi Buffon, infatti, ha risposto ai microfoni di Radio1 alle parole di Elma Aveiro. Quest’ultima aveva difeso su Instagram la prestazione dell’attaccante portoghese col Napoli criticando i suoi compagni di squadra, colpevoli di non metterlo in condizione di esprimersi al massimo. Una caduta di stile che non è piaciuta all’ambiente sportivo, in un momento in cui la Juventus appare in confusione e Maurizio Sarri, in particolare, già a rischio panchina.

“Io appartengo alla vecchia scuola: i familiari, i fratelli e le moglie non usino i social, perché poi spesso mariti e fratelli non lo apprezzano. Se fosse un giocatore di calcio vorrei esprimere il mio pensiero, ma non è che amerei tanto che Gigi o mia madre scrivessero al mio posto. I familiari non devono diventare commentatori”, ha detto Ilaria D’Amico. Cristiano Ronaldo dovrà rispondere sul campo per allontanare i malumori.