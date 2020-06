GAZZETTA – “Il Napoli ha l’obbligo di vincerle tutte”

in

“Inter, caccia al tredici”: questo il titolo che si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Chiaro il riferimento al sogno dei nerazzurri di vincere tutte le partite per sognare lo scudetto. Tanto spazio dedicato anche ad Alez Zanardi dopo il grave incidente che ha subito.

Lungo elogio al Napoli sulla rosea. “Il Napoli ha l’obbligo di vincerle tutte o quasi e molto dipenderà, soprattutto, dall’andamento dell’Atalanta e dalle condizioni di forma della squadra di Gasperini, oltre che dalla Roma che è al quinto posto ed ha sei punti di vantaggio sul Napoli. Insomma, basta dare uno sguardo al calendario per rendersi conto di quanto rasenti l’impossibile quest’impresa. La Coppa Italia è stato un test importante per valutare la qualità dell’organico e fin dove questo Napoli potrà spingersi nell’immediato futuro. L’entusiasmo ha contagiato un po’ tutti, Aurelio De Laurentiis compreso che, nei minuti immediatamente successivi alla conquista del trofeo tricolore. ha urlato ai giocatori che bisognerà arrivare in Champions League, meritandosi l’applauso della squadra e dello staff tecnico”.