CDS – Napoli, pronta una patch speciale per Dries Mertens: “All Time Top Scorer”

“Conte alla rovescia” è il titolo che si legge in prima pagina sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. Chiaro il riferimento all’Inter che questa sera affronterà la Sampdoria per la ripresa del campionato. Sarà uno degli ultimi recuperi utili a riallineare tutte le squadre di Serie A, che dalla settimana prossima onoreranno il programma originale del calendario. In alto spazio alle condizioni di Alex Zanardi e in basso i risultati delle prime gare di ieri: Torino-Parma 1-1 e Verona-Cagliari 2-1.

Per quanto riguarda il Napoli, sarà una serata speciale quella con l’Hellas Verona per Dries Mertens. Con la rete nella semifinale di Coppa Italia contro l’Inter, l’attaccante belga è divenuto il miglior bomber della storia del club azzurro, superando Marek Hamsik. Questo traguardo sarà celebrato con una maglia speciale: sulla manica sinistra sarà apposta una patch con la dicitura “Dries Mertens All Time Top Scorer”. Un riconoscimento in più per il giocatore fresco di rinnovo.