Il presidente del Frosinone sta con Aurelio De Laurentiis: “Dissi che qualunque società si trovasse in estrema difficoltà, avrei approvato lo spostamento della partita”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo è intervenuto in queste ore Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone che ha visto il rinvio della partita contro il Pisa a causa di diversi casi di Coronavirus. “Non mi sento né un buon esempio, né un cattivo esempio: abbiamo seguito le norme. Il bonus si può chiedere solo 48 ore prima dell’inizio della partita, qualora ci si trova in presenza di contagi e noi l’abbiamo avute dopo aver superato il limite, circa 36 ore prima: non potevamo più richiedere il bonus ed abbiamo giocato contro il Pordenone. Quello che è accaduto a noi potrà essere usato come esempio per rivedere il regolamento. È chiaro che ogni situazione è a sé, ma alcune condizioni sono oggettive e le partite non andrebbero disputate. Io contrapposto a De Laurentiis? Non mi sento contrapposto a nessuno, De Laurentiis segue una sua filosofia”.

“Juventus-Napoli e Frosinone-Pordenone non possono essere comparate, sicuramente si poteva risolvere diversamente come in Premier. Dare la possibilità di trovare un accordo tra le parti, potrebbe essere una soluzione di buon senso. 3-0 a tavolino della Salernitana? In tempi non sospetti dissi che qualunque società si trovasse in estrema difficoltà, avrei approvato lo spostamento della partita. È stato un comportamento antisportivo, come quello della Viterbese. Non voglio giudicare quanto accaduto tra Juventus e Napoli, probabilmente non ci sono state le condizioni per risolvere serenamente, ma qualunque avversario si trovasse in difficoltà e dovesse affrontare il Frosinone e mi venisse chiesto di spostare la partita, allora direi di sì. Questa è una sola visione del Frosinone, io non mi metto a fare conteggi di retrobottega. Noi abbiamo fatto di necessità virtù, abbiamo deciso di giocare“.