Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid è in vantaggio su Arkadiusz Milik

L’Atletico Madrid è il club più interessato ad Arkadiusz Milik. Diego Costa ha chiesto la rescissione del contratto. I contatti tra l’Atletico Madrid e l’entourage del polacco sono frequenti e intensi, la strategia del direttore sportivo è raggiungere l’accordo con il giocatore prima di presentare una proposta al Napoli. L’azzurro è stuzzicato dall’idea di tornare a giocare, ma l’intesa ancora non c’è anche perché non si esclude l’idea d’arrivare a scadenza di contratto e scegliere in estate il miglior offerente.

Arkadiusz Milik non partirà per meno di 18 milioni di Euro. Nessuno, però, è disposto a spendere una somma del genere per un calciatore in scadenza tra sei mesi. Per questo la soluzione alternativa può essere rappresentata dal prestito a gennaio previo rinnovo. Tanti sono i club interessati al bomber polacco: oltre che dell’Atletico Madrid, infatti, si parla della Fiorentina, del Newcastle, del Tottenham e del West Ham. Aurelio De Laurentiis, però, dovrà abbassare le pretese.