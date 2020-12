Il pensiero di Ciccio Graziani: “Napoli? È arrivato con le ruote sgonfie”

Ciccio Graziani, ex attaccante e campione del mondo 1982, è intervenuto nel Processo di Radio Sportiva parlando anche del Napoli. “Milan? È un piccolo miracolo. È una squadra con tanti giovani e pochi elementi di qualità, Pioli, al quale devo fare i complimenti, ha migliorato almeno 5-6 giocatori. Inter? Non avere più le coppe sarà un grande vantaggio nella corsa scudetto, perché non ci sarà dispendio extra di energie fisiche e mentali. Hakimi sulla fascia ti punta dieci volte e nove ti salta. Papu Gomez? Un valore aggiunto per ogni squadra, fossi un direttore sportivo lo prenderei subito”.

“Napoli? È arrivato con le ruote sgonfie, è anche l’analisi di Gattuso, seguiamolo in questo ragionamento”, ha aggiunto Ciccio Graziani. Chissà che questa sosta natalizia non venga in soccorso degli azzurri, che hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per battagliare con le big. Lo scudetto è u n sogno, ma il ritorno in Champions è possibile.