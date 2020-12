Gian Piero Ventura sottolinea: “La classifica del Napoli permette di essere positivi in vista del futuro”

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli ed ex ct azzurro, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Osimhen? Se mancano i calciatori preposti a chiudere l’azione e c’è un momento di stanchezza, si fa tutto più difficile. Solo il Milan riesce a sopperire, ma anche la Juventus senza Morata o Ronaldo ha difficoltà e l’Inter senza Lukaku la stessa cosa. La classifica del Napoli comunque permette di essere positivi in vista del futuro. Se dopo la sosta si riparte bene, con tutti i giocatori a disposizione, ci sarà la possibilità di togliersi soddisfazioni”.

Da quando manca il nigeriano, il Napoli sta faticando non poco. Victor Osimhen ha ancora tanto da dimostrare, ma aveva già fatto vedere grandi qualità. Quelle che servano adesso alla banda di Gennaro Gattuso per un 2021 sfavillante. La corsa allo scudetto è ancora aperta.