Napoli, Beppe Bruscolotti scagiona il tecnico: “Non mi sento di buttare la croce su Gennaro Gattuso”

In diretta su Canale 21, l’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti ha analizzato il momento degli azzurri, che nelle ultime partite hanno raccolto un solo punto e in extremis contro il Torino. “Non mi sento di buttare la croce su Gattuso, la responsabilità è degli atleti che devono pure trovare i movimenti giusti, non possono essere guidati pure in campo. Quando la squadra è ferma, senza proporsi, è bloccata anche mentalmente, ma da cosa? Dalla classifica? La squadra doveva essere gasata da ciò che era successo alla vigilia. La squadra è stata totalmente vuota”.

“Parliamo di stanchezza, ma gli ultimi minuti hanno provato a risolverla, ma era troppo tardi ed è servita una prodezza di Insigne. Le ultime due prove sono da vergognarsi, erano fondamentali, nulla è compromesso ma la situazione lascia a desiderare”, ha aggiunto l’ex difensore del Napoli. Insomma, ora come ora c’è solo da migliorare e iniziare alla grande il 2021.