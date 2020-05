Il Napoli smentisce Raffaele Auriemma: “L’ingaggio del dottor Enrico Castellacci è una fake news”

in

“Il club azzurro da anni è all’avanguardia nell’aspetto sanitario e, dopo l’addio al dottor De Nicola, vuole fare crescere ulteriormente la struttura coordinata oggi brillantemente dal dottor Raffaele Canonico. Per questa ragione la dirigenza sta valutando l’idea di portare a Castel Volturno un guru del settore, il dottor Enrico Castellacci che è stato a capo dello staff medico della Nazionale italiana dal 2004 al 2018”. L’edizione di oggi del quotidiano Tuttosport ha pubblicato questa notizia di Raffaele Auriemma in merito a una possibile novità nello staff medico azzurro. Il Napoli, però, ha voluto smentire tutto con un messaggio su Twitter.

“Il signor Raffaele Auriemma su Tuttosport scrive che il Napoli sta pensando di ingaggiare il dottor Enrico Castellacci. Si tratta di una fake news. Il dottor Raffaele Canonico è un top player del Napoli e non c’è bisogno di nuovi inserimenti”, recita il tweet. Già in passato Raffaele Auriemma era stato pizzicato da Rafa Benitez per una notizia imprecisa sulla sua scorta.