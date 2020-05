Calciomercato Napoli, Timothy Castagne dell’Atalanta può essere un obiettivo

Timothy Castagne dell’Atalanta non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i bergamaschi e potrebbe finire sul mercato. Il giocatore, infatti, sarebbe in scadenza nel 2022. A prescindere da come si evolverà la situazione contrattuale, gli orobici vorrebbero cederlo a 20 milioni di Euro alle pretendenti. All’estero il terzio piace al Tottenham, al Paris Saint-Germain, al Siviglia e al Leicester.

In Italia Napoli e Inter sono interessate. Intanto Giovanni Sartori si guarda attorno per non farsi trovare impreparato in caso di addio del calciatore. Per il prossimo mercato estivo sono già stati segnati i nomi di Joakim Maelhe del Genk, di Dimitris Giannoulis del PAOK e di Pedro de la Vega del Lanus. Timothy Castagne rinnoverebbe per restare, ma senza accordo le strade potrebbero essere costrette a separarsi. Cristiano Giuntoli deve approfittarne. Da diversi anni le fasce azzurre non sono molto competitive e difficilmente un’occasione del genere si ripresenterà nel prossimo futuro.