Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli adocchia Malang Sarr del Nizza

Malang Sarr del Nizza si svincolerà il prossimo 30 giugno. I rossoneri non hanno trovato l’accordo per il rinnovo, il campionato francese è già finito e sono tante le richieste piovute negli scorsi mesi. Un indizio sul possibile arrivo in Italia del giocatore è dato dalla nomina di Federico Pastorello come agente, ma in generale c’erano molti club che stavano già lavorandoci sopra.

A interessarsi è stato il direttore sportivo della Lazio Igli Tare, che ha chiesto informazioni sul giocatore, ritenendolo ottimo per la difesa a 3 di Simone Inzaghi. L’Atalanta lo ha visionato più volte, così come l’Inter. I biancocelesti sembravano i più interessati, ma anche il Napoli starebbe valutando la situazione per sostituire Kalidou Koulibaly. Classe 1999, finora Malang Sarr ha militato solo nel Nizza in carriera e attende il salto di qualità per consacrarsi. Dotato di grande fisicità, gli fa difetto l’esperienza, ma in generale si tratta di un profilo molto interessante anche per Cristiano Giuntoli.