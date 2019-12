Il Napoli si sta innamorando di Boga

Il Napoli vuole insistere su Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo che si sta distinguendo non poco in questa prima metà di stagione. 2019. Secondo Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, l’ivoriano dovrebbe andare a rinforzare la fascia sinistra degli azzurri, dove Insigne non sta brillando affatto. Meglio agire quanto prima, perché il rischio che il prezzo di Boga salga alle stelle è abbastanza elevato.

Al giocatore sarà offerto un contratto da 5 anni per un milione e mezzo di Euro netti a stagione. “È soddisfatto di quanto fatto fin qui e domenica sarà una grande sfida”, ha detto il fratello e agente Daniel a Radio Marte. “Giocare contro una big come il Napoli è importante, ti permette di confrontarti con i migliori. Non so se in futuro vestirà la maglia azzurra, ma ho parlato con Giuntoli e mi ha detto che Jeremie gli piace. Il Napoli sarebbe una grande opportunità per lui, vedremo cosa può accadere a fine stagione”.