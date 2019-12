Ancelotti e l’ultimo pranzo

Prima di recarsi a Liverpool per espletare gli ultimi passaggi utili per diventare il nuovo allenatore dell’Everton, Carlo Ancelotti ha scelto di salutare Napoli con un pranzo. In uno dei suoi locali preferiti in quel di Marechiaro, il mister ha respirato per l’ultima volta l’aria partenopea, almeno per ora. Stando a quanto riportato dal portale online de Il Mattino, non è escluso che il tecnico possa tornare in città in futuro, seppur da semplice visitatore. Il legame instauratosi con Napoli in appena un anno e mezzo sembra molto forte. Di certo Ancelotti non potrà essere richiamato in panchina e subentrare a Gattuso, vista la rescissione del contratto.

Le ultime indiscrezioni parlavano di un po’ di gelo sorto tra Ancelotti e Gattuso. Quest’ultimo non si sarebbe confidato con Carletto circa il suo approdo sulla panchina azzurra. Il rapporto tra i due è sempre rimasto molto familiare, tanto che Gattuso aveva partecipato alla festa di compleanno di Ancelotti a Capri. Il tutto pochi giorni dopo avere abbandonato il Milan. Probabilmente, uno dei due sarà chiamato a chiarire questo piccolo particolare nelle prossime settimane.