Mertens verso la conferma

Solo Napoli per Dries Mertens, come da contratto. Di recente il presidente Aurelio De Laurentiis aveva rivelato che il belga non potrebbe essere ceduto ad altre squadre italiane. Messe alle spalle le vicende legate all’ammutinamento di novembre, l’esterno potrebbe essere portato a rimanere nella città del Vesuvio fino a giugno, se non addirittura a rinnovare.

Il Borussia Dortmund, in lotta per il titolo in Bundesliga, vorrebbe provare ad aggiudicarsi l’attaccante dopo l’infortunio di Paco Alcaçer, ma il diretto interessato non è molto convinto dell’offerta tedesca. Con tutta probabilità, a meno di clamorosi ribaltoni, Mertens rimarrà a Napoli sicuramente fino alla fine di questa stagione. I timori legati a una sua cessione fulminea si stanno a mano a mano affievolendo, per la gioia dei tifosi. A questo punto della stagione sarebbe un vero problema per Gattuso perdere una pedina tanto importante. Insieme a Milik, Mertens è uno degli elementi più in forma in attacco. In attesa che Insigne torni a splendere…