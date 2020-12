Il Napoli pesca il Granada in Europa League, il commento di Gennaro Gattuso: “Sorteggio difficile e insidioso”

in

L’urna di Nyon ha stabilito il futuro europeo degli azzurri. Il Napoli affronterà il Granada ai sedicesimi di finale di Europa League 2020/2021. Un’altra squadra spagnola sul cammino di Lorenzo Insigne & co, dunque. Il Granada si è qualificato superando come seconda classificata il Girone E con 11 punti, alle spalle del PSV Eindhoven e davanti a Paok e Omonia Nicosia. Gennaro Gattuso ha commentato il sorteggio sul sito ufficiale del Napoli: “E’ un sorteggio difficile e insidioso. Il Granada è un’ottima squadra e sarà dura”.

Il Napoli non ha precedenti ufficiali contro questo avversario. Nella Liga, il Granada è attualmente al settimo posto con 18 punti dopo 12 giornate. Le partite di andata dei sedicesimi si giocheranno giovedì 18 febbraio e quelle di ritorno giovedì 25 febbraio. Nel Granada gioca uno dei calciatori che per molto tempo era rientrato nei radar azzurri: quel Maxime Gonalons che invece ha deciso di vestire la maglia della Roma, senza successo.