Ciccio Marolda è sicuro: “Quest’anno vedo il Napoli pronto per vincere il campionato”

in

Ciccio Marolda ha commentato durante “Il Bello del Calcio” su Canale 21 il momento attuale del Napoli. “L’Europa League ora è lontana, ma sicuramente rimarrà un obiettivo, in campionato invece ha perso con Milan, Sassuolo, Juve (a tavolino), vincendo solamente con la Roma: conquistare i tre punti a Milano ci darebbe indicazioni più importanti. Quest’anno vedo il Napoli pronto per vincere il campionato, anche perché le rivali stanno vincendo giocando molto male, anche il Sassuolo ha perso brillantezza. Prendiamo l’Inter, ha già cambiato modo di giocare rispetto a inizio stagione”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Zielinski è quello che ha permesso di creare alternative a questa squadra, il Napoli deve adattarsi a questo per continuare su questa strada. Sono d’accordo con Sconcerti, Barella è il pericolo pubblico numero uno, assieme a Lukaku, nell’Inter. Dobbiamo capire come giocherà la squadra tra due giorni, se Gattuso vorrà giocare con le palle alte e, quindi, con Petagna al centro dell’attacco”.