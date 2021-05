Il Napoli commenta la vittoria con lo Spezia sul sito ufficiale: “Lo sprint azzurro è già lanciato…”

Il Napoli ha commentato la prova degli azzurri con lo Spezia sul proprio sito uffuciale. “E’ un pomeriggio tutto azzurro e lungo quello che illumina con un sole abbagliante il Golfo del Mar Ligure. Il Napoli sovrasta lo Spezia in ogni latitudine e in un tempo solo conquista campo e territorio. Il titolo trionfale a caratteri cubitali accompagna il volto di Victor Osimhen, protagonista e uomo copertina di questo sabato che annuncia il Maggio dei Monumenti. Osi segna in velocità supersonica e poi di tecnica e potenza la sua doppietta che lo proietta in doppia cifra a quota 10 gol in campionato. Ad aprire la porta precedentemente era stato per primo Zielinski dopo un quarto d’ora con una girata di destro. La somma delle prodezze fa 3-0 quando lo spettacolo è appena iniziato”.

“Nella ripresa Victor diventa anche uomo assist per il quarto sigillo del Chucky. Napoli Forza 4. Conquistato il sesto risultato utile consecutivo che porta a corredo 14 punti in un mese e la bellezza di 15 gol all’attivo. Una media da classifica gourmet per palati fini. Si ricomincia martedì contro l’Udinese allo Stadio Maradona. Mancano 3 sfide nel rush decisivo sul rettilineo europeo. Lo sprint azzurro è già lanciato…”.