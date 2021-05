Alessandro Alciato è sicuro: “La Federcalcio potrebbe escludere la Juventus dal prossimo campionato di Serie A”

Il giornalista Alessandro Alciato ha parlato dei possibili strascichi della Superlega a Sky Sport. “Dopo il comunicato congiunto di oggi di Juventus, Real Madrid e Barcellona, cioè i tre club che non vogliono uscire dalla Superlega, la frattura praticamente diventa irreparabile. Da una parte ci sono e ci saranno questi tre club, dall’altra ci sono e ci saranno i nove che hanno trovato un accordo con la UEFA e la UEFA stessa. Cosa succede da ora in avanti? Intanto i tre club sono stati deferiti agli organi disciplinari della UEFA e a inizio settimana verrà aperta ufficialmente un’inchiesta nei confronti di Juventus, Real Madrid e Barcellona. Dove e a cosa porterà questa inchiesta? Non è assolutamente da escludere l’esclusione dalle prossime coppe europee”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Questa è una possibilità, come se dovesse accadere questo, ed è ancora da stabilire ma è una possibilità molto concreta, a quel punto la Federcalcio, che ha detto che comunque appoggerà la UEFA sulle sue decisioni, a quel punto potrebbe escludere la Juventus, per restare sull’italiana delle tre, dal prossimo campionato di Serie A. Ecco perché si parla di cose epocali all’orizzonte, in linea teorica è quello che potrebbe accadere e non va escluso, non è certo che accada ma non va neppure escluso”.