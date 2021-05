Pagelle Spezia-Napoli, voti Sportmediaset e commento: per Giovanni Di Lorenzo “ennesima partita di corsa e sostanza”

in

Il Napoli ha vinto per 4-1 contro lo Spezia allo Stadio Alberto Picco, proprio nei minuti finali. In gol Piotr Zielinski, Victor Osimhen (doppietta) e Hirving Lozano. La scalata degli azzurri verso la Champions League continua a gonfie vele dopo il pareggio interno col Cagliari. Mancano solo 3 partite prima di poter festeggiare il ritorno all’Europa che più conta. Poi, si penserà al futuro, al mercato e al nuovo allenatore. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Di Lorenzo 7 – Ennesima partita di corsa e sostanza. Discese continue, sovrapposizioni e l’assist che sblocca l’incontro.

Zielinski 7,5 – Un gol, un assist e una quantità infinita di palloni giocati nella metà campo avversaria. Difficilmente Gattuso poteva chiedergli di più.

Osimhen 8 – Una partita da protagonista assoluto: due gol e un assist che non possono che alimentare i rimpianti per quello che poteva essere e, causa infortuni e Covid, non è stato nella parte centrale della stagione.