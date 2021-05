Il Napoli commenta la vittoria con la Fiorentina sul sito ufficiale: “È azzurro il Giglio di Firenze”

in

Come di consueto, il Napoli ha commentato l’ultima prestazione degli azzurri sul proprio sito web ufficiale. “È azzurro il Giglio di Firenze. Il Napoli batte la Fiorentina all’ora di pranzo e solleva la bocca dal fiero pasto dopo un’ora di gioco. Lorenzo il Magnifico rievoca la memoria medicea e apre la strada del trionfo conquistando la nobiltà della Signoria di Firenze. Zielinski completa l’opera issando al cielo il vessillo del Regno di Napoli. Due a zero per noi, secco, netto, meritato, inequivocabile, prezioso”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Il Napoli si prende a Firenze una sfida fondamentale! Dal Franchi su alza l’urlo di un intero popolo e il suono della campana dell’ultimo giro. Verso lo sprint che conduce al bagliore tra le stelle dei Campioni!”. Adesso manca solo una partita a separare il Napoli dalla certezza aritmetica della Champions League. Si giocherà in casa, contro il Verona. Vietato fallire. Adesso non dipende più dagli altri.