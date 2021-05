Pagelle Fiorentina-Napoli, voti Sportmediaset e commento: per Elseid Hysaj “lavoro prezioso in copertura”

in

Il Napoli ha vinto per 0-2 contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, con due gol nella ripresa. A segno Lorenzo Insigne e Piotr Zielinski. La scalata degli azzurri verso la Champions League continua alla perfezione e adesso manca solo un tassello prima di cominciare a pensare liberamente al futuro. Guai a distrarsi proprio all’ultimo. Ecco le pagelle dei partenopei stilate dal portale di Sportmediaset:

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Insigne 7: agisce tra le linee facendosi dare spesso la palla dai compagni e guidando la squadra. Calcia una punizione perfetta che si stampa sulla traversa. Trema dal dischetto e sbaglia, ma si fa subito perdonare sulla respinta di Terracciano. Colpisce anche un palo.

Osimhen 7: corre, lotta e attacca la profondità. Sempre pericoloso e devastante in spazi aperti, ma anche buoni piedi quando serve.

Hysaj 6,5: lavoro prezioso in copertura. Nel primo tempo tanti recuperi e interventi puliti per sbrogliare situazioni complicate, poi ordinaria amministrazione.