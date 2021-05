Fiorentina-Napoli 0-2: Lorenzo Insigne la sblocca, Piotr Zielinski la chiude

Il Napoli è costretto a inseguire la Juventus e deve centrare assolutamente la vittoria in casa della Fiorentina, ormai già aritmeticamente salva. Gennaro Gattuso si affida a quelli che sono diventati ormai i soliti noti. A dispetto delle previsioni, in avanti c’è Matteo Politano e non Hirving Lozano. Gli azzurri partono dunque forte e Victor Osimhen sembra ispirato anche oggi. La prima conclusione è di Piotr Zielinski, ma Pietro Terracciano si oppone. Al 13′ i padroni di casa si affacciano dalle parti di Alex Meret, anche oggi preferito a David Ospina, e Dusan Vlahovic riesce a insaccare di testa, ma il gol viene annullato per fuorigioco. I partenopei faticano a costruire occasioni degne di nota. Al 33′ la traversa colpita da Lorenzo Insigne dai 25 metri ha quindi il sapore di una beffa. La Fiorentina inizia a limitarsi alle ripartenze, ma nel primo tempo la situazione non si sblocca.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Gli sforzi del Napoli vengono premiati dunque al 57′: Nikola Milenkovic, già ammonito, strattona Amir Rrahmani in area; il difensore viola non viene espulso e Lorenzo Insigne si fa parare il rigore, ma sulla respinta del portiere il capitano azzurro spedisce il pallone in rete per l’1-0. Serve il gol della sicurezza e 10 minuti più tardi ci pensa Piotr Zielinski: Victor Osimhen apre per Lorenzo Insigne, l’esterno serve il polacco e il mancino con deviazione di Lorenzo Venuti è letale per Pietro Terracciano. Il Napoli vince 2-0 e tiene la Juventus a distanza. Adesso manca solo una vittoria in casa contro il Verona per esultare come si deve.