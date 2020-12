Il Napoli commenta la partita con l’Inter sul sito ufficiale: “Sconfitta non facilmente spiegabile”

Il Napoli ha commentato sul sito ufficiale la sconfitta degli azzurri rimediata a San Siro. “Il Napoli perde a San Siro contro l’Inter per 1-0. Una sconfitta che non è facilmente spiegabile su coordinate di stretta razionalità tecnica e tattica, ma che è ascrivibile sostanzialmente all’imponderabile e alle inestricabili congiunture astrali che appartengono al mondo del calcio. Il Napoli tiene il campo con padronanza, lascia l’Inter in trincea, crea almeno 4 occasioni da gol nette e clamorose, colpisce un palo, ma perde per un rigore e per l’unica occasione vera creata dalla Beneamata”.

“Non è certo una storia mai vista prima nel campionario di gare non fortunate, ma certamente lascia una delusione difficile da metabolizzare. Ciò che a freddo può emergere di lusinghiero è la bellissima prestazione azzurra che lascia presagire personalità, qualità, carattere ed un orizzonte tutto da scalare. Si ricomincia domenica all’Olimpico contro la Lazio, sperando che l’altalena della sorte stavolta non sia avversa”.