Il manager di Diego Armando Maradona svela il futuro: “Ha prolungato il suo contratto con il Gimnasia La Plata”

Stefano Ceci, amico personale e manager di Diego Armando Maradona, ha parlato del futuro dell’ex campione del Napoli nel corso di Marte Sport Live, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Diego ha prolungato il suo contratto con il Gimnasia La Plata. Va detto che l’anno scorso ha fatto un azzardo scegliendo una squadra non nelle migliori condizioni. La società non naviga in buone acque ed il campionato è fermo, per questo si pensava di poter vendere i nuovi arrivi: un qualcosa che dava da pensare”.

“Maradona non vuole perdere e fare brutte figure, per questo c’è stato un momento di riflessione prima di firmare il prolungamento. Adesso Diego potrà programmare la prossima stagione? Sì. Anche i suoi due aiutanti sono stati confermati. Pensate che anche loro era in bilico: non si sapeva se gli avrebbero rinnovato il contratto. Prima dell’arrivo di Diego, la squadra vinceva davvero poco; con lui, invece, ha fatto 7 vittorie e 5 pareggi, perdendo solo alla Bombonera contro il Boca Juniors”.