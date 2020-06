Coppa Italia, è ufficiale: Napoli-Inter il 13 giugno, Juventus-Milan giocheranno il giorno prima

in

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato nel corso di una diretta su Facebook anche della ripresa del calcio italiano. In particolare, si p soffermato sulle date delle due semifinali e della finale di Coppa Italia, prima manifestazione a riprendere sul rettangolo verde. “La ripresa del calcio con la Coppa Italia, come auspicato, avverrà con le due semifinali che sono state anche anticipate per avere un calendario fitto successivo. La prima ci sarà il 12, poi il 13 la seconda e il 17 la finale di Coppa Italia”.