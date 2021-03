Il fratello di Diego Armando Maradona promette: “Chiamo Sergio Aguero e gli dico di venire a Napoli”

Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, ha parlato in queste ore ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “Sergio Aguero? Devo dire che lo conosco molto bene, è un ragazzo molto intelligente e “furbo” direi. Conosco bene anche il papà, che fa i suoi interessi. Fossi nel Napoli lo prenderei subito, che trio con Lorenzo Insigne e Dries Mertens. Sarebbe proprio l’attaccante ideale per la squadra partenopea. E’ quello che manca all’attacco degli azzurri”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Ieri sera ho parlato con la mia figlioccia Giannina. Non mi ha detto di questa situazione, non sapevo che lasciasse il Manchester City. Devo dire che stasera la richiamo, anzi chiamo proprio Sergio e gli dico di venire qua, c’è il sole, c’è il mare, una città bellissima. Cosa aspetta? Sarebbe veramente straordinario. Stadio Maradona? Beh, voglio prima far passare il lutto e poi ci vado. Non ci sono ancora entrato”.