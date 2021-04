Raffaele Ametrano sta con Gennaro Gattuso: “Io lo terrei, è un allenatore capace di creare empatia”

L’ex azzurro Raffaele Ametrano, oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di Tmw. “Il Napoli ora avrà la partita casa col Crotone e se verrà affrontata con l’atteggiamento giusto non dovrebbe aver problemi. Poi ci sarà lo scontro diretto a Torino con la Juve e lì si gioca tanto. La squadra partenopea ha recuperato giocatori importanti che fanno la differenza e ha le sue chance. Ripeto, parlando della sfida con la Juve le ultime settimane dicono che il Napoli è in risalita a differenza dei bianconeri che sono incappati in una battuta d’arresto notevole col Benevento. La gara è aperta ma gli azzurri possono portare a casa l’intera posta”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Gattuso? lo lo terrei, è un allenatore capace di creare empatia con i giocatori, trasmette i suoi valori. Mi dispiacerebbe se scegliessero un altro allenatore perché con tutti i calciatori a disposizione non ha da invidiare nulla a nessuno. Juric e Italiano sono due emergenti che stanno dimostrando il loro valore però una cosa è allenare lo Spezia o il Verona, altra faccenda guidare il Napoli. Se non arrivi quarto hai fallito la stagione. C’è più pressione, sei sotto i riflettori sempre, è una piazza esigente e sarà un bel salto”.