Il commento di Gianni Di Marzio: “Gennaro Gattuso doveva capire che a Napoli meno si parla e meglio è”

Ai microfoni di TMW Radio, durante “Maracanà”, è intervenuto in queste ore l’ex tecnico del Napoli Gianni Di Marzio. “Non è facile che uno possa mettere una difensiva, che ha sempre giocato a 4, a 3. Ci sono dei giocatori che non hanno le caratteristiche per giocare a tre. Gattuso si mette così perché li conosce e ritiene che l’Atalanta sia una squadra europea, che punta sull’uno contro uno. Sono un po’ perplesso però. Farà una gara attenta. I risultati ci sono, nonostante alcuni bassi. Non fa un calcio bello da vedere, è vero, ma piaccia o non piaccia è così. Gattuso doveva capire che a Napoli meno si parla e meglio è”.

“La società con altri tecnici in passato si è comportata così. Che poi la società abbia sbagliato nel chiamare altri tecnici è vero. Così si destabilizzano i giocatori, che però devono rispondere sul campo a questi atteggiamenti. Io avrei firmato subito se fossi stato in Gattuso, che ha messo in mezzo gli avvocati”.