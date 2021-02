Christian Vieri contro Aurelio De Laurentiis: “Ma che uomo sei?”

Nel corso dell’ormai nota Bobo TV, in onda sulla piattaforma Twitch, Chrstian Vieri ha commentato il momento attuale del Napoli. “Ma che sta succedendo a Napoli? Ma questo De Laurentiis cosa fa? Ha chiamato Benitez come dicono i giornali. Ma che uomo sei? Rino è bravo, al suo posto avrei dato le dimissioni. Non si può lavorare in questo modo. Prima gli voleva far firmare il rinnovo e poi dopo due settimane chiama altri allenatori. Quest’anno non ha mai avuto Mertens e Osimhen. Ma di cosa parliamo? Gattuso è quarto in classifica. Sento offese e insulti per lui, questi sono fuori di testa”.

Sull’argomento è intervenuto anche Daniele Adani. “Bisogna avere cultura, in questo Paese dobbiamo evolvere non possiamo rimanere solo con le nostre conoscenze. Rino è in carica da un solo anno. Sappiamo che è difficile stare a lungo in uno stesso posto di lavoro per 3-4-5 anni, ma Rino è stato appena scelto. Sarri? Il Napoli non farà mai più 91 punti, anche Sarri ha avuto problemi, proprio lui che ha fatto il più bel calcio d’Europa. Questo è il paradosso”.